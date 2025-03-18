شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان منصور ضيف شرف مسلسل قهوة المحطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة نورهان منصور اليوم كضيفة شرف على أسرة مسلسل قهوة المحطة ولعبت نورهان في إطلالتها دور الطبيبة التي تعالج ابن أحمد خالد صالح.

كانت نورهان قد شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، ومسلسل نصيبي وقسمتك ومسرحية اللوكاندة مع النجم أشرف عبد الباقي.

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل قهوة المحطة، المذاع عبر قناة "ON" أمس بدأت بمعاينة الشرطة لجثة "مؤمن الصاوي"، الفنان أحمد غزي، المتواجدة بقهوة المحطة.

وقال "المعلم رياض" الفنان بيومي فؤاد، لضابط الشرطة المقدم عمر موافي، "الفنان أحمد خالد صالح": "مؤمن الصاوى جه القهوة وهو متبهدل لحد ما بقي صاحب قهوة، وتلتين عمرى كنت غشيم ويدى قبل لسانى ولكن الزمن علمنى وربانى، ولما شفت مؤمن قولت لازم يرجع بلده لأن قلبى كان حاسس باللى هيجرى له".

وبدأت قصة "مؤمن الصاوي"، الفنان أحمد غزي، بذهابه إلى أقاربه في القاهرة من أجل الاشتراك في مسرحية والتمثيل، ولكن أقاربه استقبلوه استقبال غير لائق، فقرر ترك المنزل لهم.

وتجول الصاوى، في محطة رمسيس، حتى استقر في قهوة المحطة، واستقبله الفنان بيومي فؤاد في القهوة.

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