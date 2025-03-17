شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 2.. عزت زين يعتذر لـ نيقولا معوض بعد طرد ابنته له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 2، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، بعد قيام "زينب" ياسمين صبري بطرد "أسامة" نيقولا معوض من منزلها بعد تقدمه بطلب الزواج منها.

ذهب "صبري" عز زين خلف "أسامة" نيقولا معوض، واعتذر له بعد طرد ابنته "زينب" له ، وطلب منه بعد أن تهدئ "زينب" أن يردوا عليه بردهم، فيما طلب "صبري" من ابنه "احمد" عابد عنانى أن يسأل عليه.

حاول "أحمد" أن يجمع معلومات عن "أسامة" ولكن كل ما عرفه أنه محامى شاطر وأنه يقوم بعمل الخير كثيراً، ويدافع عن الفقراء دون مقابل، وقرر هو ووالده "صبري" أن يقيما فترة خطوبة وتكون مدتها طويلة إذا وافقت "زينب" على المبدأ

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيقولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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