شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 17.. غلاب يستشيط غضبا بعدما علم بزواج آسيا من فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل فهد البطل إثارة شديدة بعدما وبخ عصام السقا "ريكو" كارولين عزمي "راوية" على أثر كشف أمرها، بعدما شاهدها في الكباريه، وأخبرها بأنه لا يود رؤيتها مرة أخرى.

قصة وأبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

ويعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، أما على قناة الحياة، فيعرض في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل فهد البطل، من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، حمزة العيلي، كارولين عزمي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025