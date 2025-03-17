شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة الـ17.. بخيت الإرهابى ينوى قتل رياض الخولى وأحمد فهيم والان مع تفاصيل الخبر

كشف بخيت كبير الإرهابيين، لصديقه الذي أحضره لفك الألغام وسرقة المقبرة، خلال أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، أنه ينوي قتل غراب "أحمد فهيم" وواصل "رياض الخولي"، وذلك بعدما يصلون إلى المقبرة، حتى يتسنى لهم تقسيم الأموال على اثنين فقط، وبعدما انصرف صديقه ليعود لبلده لإحضار المعدات والرجال، كشف بخيت لرجاله أنهم سيقتلونه بعدما يفك الألغام ويقتلون واصل وغراب، حتى يأخذ بخيت كل الأموال له فهو يرى أنه أحق لأنها أموال عمه نوح.

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، إحضار كبير الإرهابيين بخيت، للجبل أحد أصدقائه من الجماعة من بلد آخر حتى يقوم بفك الألغام حتى يستطيعوا الدخول للمقبرة وسرقة كل ما فيها، واتفق معه على تقسيم الأموال على اثنين ووافق الإرهابي، وقرر العودة لتجهيز المعدات.

شهدت الحلقة 16 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث ذهب حكيم "مصطفى شعبان" إلى ابن عمه ياسين "ميدو عادل" ليواسيه في المندرة، ويحاول تخفيف مشاعر الغضب والحزن الذي يشعر بها، ولكن قرر ياسين ألا يعترف بأبيه ولا إخوته، وأن يظل ابن حرام أفضل لديه من أن يكونوا هم أهله، كما توعد لأبيه وإخوته بأنه سيأخذ منهم الأموال التي يريدها طالما هو المتحكم في كل الأملاك.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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