شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 17.. حجاج عبد العظيم يأخذ ابنة كناريا عنده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل فهد البطل قيام حجاج عبد العظيم بأخذ ابنة كناريا، مستغلاً أنها مكتوبة على اسمه في البطاقة، وهو ما جعل العوضى "فهد" في ورطة، إذ لم يتمكن من حمايتها وتركه يأخذها.

كانت بدأت الحلقة الـ17 من مسلسل فهد البطل من خلال مشهد شك عمر نجل غلاب في فهد البطل وصدمته بعدما عرف بشأن زواجه من آسيا، خاصة أنه تذكر مشاهدته في الكمين حينما كان يقود السيارة النقل، وتساءل عن السبب الذى يدعو توفيق التمساح للاعتماد عليه كسائق طالما زوجه ابنته.

قصة وأبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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