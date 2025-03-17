شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. نيللى تقدم بلاغ هتك عرض ضد وسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، انتهاء العملية الجراحية لـ"محمد شاهين – وسام" وطمأنه الدكتور على حالته الصحية، وأنه ربما يفوق بعد يومين أو يستمر في العناية المركزة لفترة أطول، حيث إنه يعاني من نزيف في المخ، وسرعان ما حاولت "نادية" الاتصال بـ"أمينة خليل – نيللي" لمحاولة فهم ما جرى بعد أن أبلغتها بالغيبوبة التي تعرض لها "وسام" نتيجة واقعة التحرش.

كما شهدت الحلقة تقديم بلاغ هتك عرض من "أمينة خليل – نيللي" ضد "محمد شاهين – وسام" في قسم الشرطة، بعد ان رفض "أحمد السعدني – طارق" تقديم البلاغ، وسط الكثير من الغموض لدي كثير من الأطراف التي تجهل تفاصيل الواقعة.

قصة مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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الحلقة الثانية من المسلسل



جانب من الحلقة الثانية