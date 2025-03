شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الـ17.. صدمة عمر غلاب بعد معرفة زواج فهد من آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 17 من مسلسل فهد البطل من خلال مشهد شك عمر نجل غلاب في فهد البطل وصدمته بعدما عرف بشأن زواجه من آسيا خاصة أنه تذكر مشاهدته في الكمين حينما كان يقود السيارة النقل، وتساءل عن السبب الذى يدعو توفيق التمساح للاعتماد عليه كسائق طالما زوجه ابنته.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

تعرض الحلقة السابعة عشرة من مسلسل فهد البطل مساء اليوم الإثنين على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحًا، والاعادة الساعة 12 ظهرًا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الساعة 5:00 صباحا، والساعة 10:45 صباحا، هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

