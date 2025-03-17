شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. محاولة إنقاذ وسام بعد ضرب طارق له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، بمشهد محاولة إنقاذ النجم محمد شاهين "وسام" بعد أن انتهت الحلقة الأولى بمشاجرة بينه وبين النجم أحمد السعدني "طارق"، بعد أن رأته أمينة خليل "نيللي" يقوم بالتحرش بالطفل يوسف ابن طارق، وسرعان ما تطورت الأحداث ونشبت مشاجرة بينهم وقع على أثرها وسام وانتقل إلى المستشفى مغشي عليه.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

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انقاذ وسام