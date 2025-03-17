شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. طارق يرفض تقديم بلاغ هتك عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، وصول والدة الفنان محمد شاهين "وسام" إلى المستشفى بعد معرفتها بالواقعة، ليتم نقل "أحمد السعدني – طارق" بعربات الشرطة إلى القسم لاستكمال الإجراءات.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مقر قسم الشرطة ليرفض "طارق" تقديم بلاغ هتك عرض ضد "وسام"، بعد أن نصحته المحامية بضرورة تقديمة كورقة ضغط، ليتم حبس طارق ليعرض على النيابة العامة في اليوم التالي.

قصة مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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تحرير محضر في الشرطة



قسم الشرطة