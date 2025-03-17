فن ومشاهير

الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. طارق يرفض تقديم بلاغ هتك عرض

0 نشر
0 تبليغ

  • الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. طارق يرفض تقديم بلاغ هتك عرض 1/4
  • الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. طارق يرفض تقديم بلاغ هتك عرض 2/4
  • الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. طارق يرفض تقديم بلاغ هتك عرض 3/4
  • الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. طارق يرفض تقديم بلاغ هتك عرض 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. طارق يرفض تقديم بلاغ هتك عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، وصول والدة الفنان محمد شاهين "وسام" إلى المستشفى بعد معرفتها بالواقعة، ليتم نقل "أحمد السعدني – طارق" بعربات الشرطة إلى القسم لاستكمال الإجراءات.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مقر قسم الشرطة ليرفض "طارق" تقديم بلاغ هتك عرض ضد "وسام"، بعد أن نصحته المحامية بضرورة تقديمة كورقة ضغط، ليتم حبس طارق ليعرض على النيابة العامة في اليوم التالي.

قصة مسلسل لام شمسية
مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

تحرير محضر في الشرطة
تحرير محضر في الشرطة

 

قسم الشرطة
قسم الشرطة

 

وصول الشرطة للمستشفي
وصول الشرطة للمستشفي

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا