شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 3.. مشادة بين دنيا سمير غانم وابنتها كارما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الثالثة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يُعرض على قناة ON، غرفة ابنتها كارما، وطلبت منها تنظيف غرفتها، ونشبت بينهما مشادة كبيرة؛ بسبب مطالبة كارما تقليد صديقتها وتصير عارضة أزياء ولكنها رفضت رفضا شديدا.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و9 صباحا و3 ظهرا، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل عايشة الدور



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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