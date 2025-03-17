شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. وصول قوات الشرطة لمقر المستشفى للتحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، وصول قوات من الشرطة إلى مقر المستشفى، بعد أن تم إبلاغهم بالحالة الصحية للنجم محمد شاهين "وسام" حيث دخل في حالة من الإغماء ونُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث تحرت قوات من الشرطة حول الواقعة وتم نقل "أحمد السعدني – طارق" إلى مقر القسم لاستكمال الإجراءات.

قصة مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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تحرير محضر في الشرطة



نيللي وطارق