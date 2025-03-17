شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يدخل قائمة بيلبورد للأعلى استماعا فى رمضان بأغنية الفرق كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية الفرق كبير للنجم الكبير حسين الجسمي المرتبة 97 في قائمة بيلبورد عربية أحد اشهر وأهم المواقع العربية التي تقوم برصد وتحليل عدد مرات الاستماع والتشغيل على كل المواقع المختصة بعالم الغناء.

وتعد المرة الأولى التي تستطيع أغنية إعلان التواجد في قائمة هوت 100 من خلال أغنية الفرق كبير، والأغنية من كلمات منة القيعي وألحان هشام جمال وتوزيع مادي مكس وماستر بيشوي مجدي إنتاج وتنفيذ الإعلان شركة روزناما.

وكان النجم حسين الجسمى قد طرح مؤخراً أغنية بعنوان "عايز تمشى" من كلمات محمد عاطف وألحان رامي جمال وتوزيع توما، وميكس وماستر هانى محروس ووتريات هاني فرحات.

حسين الجسمى يعد من أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في الوطن العربى، حيث قدم الكثير من الأغانى الرومانسية التي تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءًا كبيرًا من أغنياته من نصيب مصر التي أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته في الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى في جمالها وأصالة شعبها.