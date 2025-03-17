شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 17.. الإرهابيون يتفقون على سرقة المقبرة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث أحضر كبير الإرهابيين للجبل أحد أصدقائه من الجماعة من بلد آخر حتى يقوم بفك الألغام حتى يستطيعوا الدخول للمقبرة وسرقة كل ما فيها، واتفق معه على تقسيم الأموال على اثنين ووافق الإرهابي، وقرر العودة لتجهيز المعدات.

شهدت الحلقة 16 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث مثيرة، حيث ذهب حكيم" مصطفى شعبان إلى ابن عمه ياسين" ميدو عادل" ليواسيه في المندرة، ويحاول تخفيف مشاعر الغضب والحزن الذي يشعر بها، ولكن قرر ياسين ألا يعترف بأبوه ولا اخوته وأن يظل ابن حرام أفضل لديه من أن يكونوا هم أهله، كما توعد لأبوه وأخوته بأنه سيأخذ منهم كافة الأموال التي يريدها طالما هو المتحكم في كل الأملاك.

شهدت الحلقة 16 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث انصرف ياسين" ميدو عادل" بصحبة شنب الغفر، إلى المندرة، لينتظر قدوم حكيم وهو في حالة إنهيار، وجلس نوح " أحمد فؤاد سليم" بصحبة أبناءه الثلاثة، وجد ياسين، وأبلغهم أن القصر سيكتب باسم ياسين لأنه حرم من حنان الأب طيلة حياته، كما قرر أن يورث ياسين نصيبين، فاعترض ابناءه وأتهموه بالجنون، وانصرفوا عنه.

في حضور عمه نوح" أحمد فؤاد سليم" وأولاده الثلاثة سليم وبحر وبرنسة، قام حكيم باشا" مصطفى شعبان" بالكشف لياسين" ميدو عادل" من هو ابوه الحقيقي، وذلك خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل حكيم باشا، حيث أبلغه أن عمه نوح هو أبوه، وأنه سيورث مع أخوته في الأملاك، مما أدى لصدمة ياسين وإنهياره.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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مسلسل حكيم باشا