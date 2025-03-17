شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17.. نهاية تحبس الأنفاس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، محاولة يوسف (خالد سليم) إعادة رقية (نيكول سابا) إلى فيلا أبو العزم مرة أخرى، بعدما غادرتها بسبب سؤال يوسف عن سبب سفرها إلى روما بدون ما تخبره، ولكن رقية تصر على عدم العودة إلا إذا اعتذر يوسف عن ما بدر منه وعدم التجسس عليها أو الشك فيها مرة أخرى، ولكن يوسف يرفض الاعتذار.

وتقرر رقية العودة بمفردها بعد ذلك إلى فيلا أبو العزم، وبمجرد وصولها الفيلا تسأل على يوسف المتواجد عند ليل (ياسمين عبد العزيز) في الوقت الذى يتواجد فيه فارس (كريم فهمى) داخل استراحة ليل، ويريد يوسف الدخول، ويبدو أن هناك مفاجأة كبيرة ستشهدها الحلقة المقبلة، سواء من ناحية رقية التي ستجد زوجها مع رقية ويوسف الذى سيجد فارس مع ليل.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17

وخلال الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، التي بدأت وسط انتظار من متابعي العمل لمعرفة هل سيكشف فارس وليل عن مشاعرهما تجاه بعضهما أم، ولكن ما حدث في بداية الحلقة هو أن الثنائي تراجعا عن إفصاح كل واحد منهما عن مشاعره تجاه الآخر ويقرر تأجيل هذا لحيث الوقت المناسب ويكون بدون تخطيط.

وخلال أحداث الحلقة، يعود فارس، وليل كل واحد فيهما إلى منزله ويتذكران اللحظات المميزة التي قضياها مع بعضهما في الملاهى وسط حالة من السعادة يعيشها كل واحد فيهما، ويخبر الحارس الخاص ببنات ليل، يوسف (خالد سليم) بما حدث من فارس وحضوره إلى الملاهى وطلبه أن يترك البنات لأنه سيكون معهم.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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