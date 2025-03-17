شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. وسام يدخل فى غيبوبة والوضع يزداد غموضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، تسارعا كبيرا في الأحداث بعد أن انتقل أحمد السعدني "طارق" والنجمة يسرا اللوزي "رباب" إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ النجم محمد شاهين "وسام" بعد واقعة التحرش التي انتهت بها الحلقة الأولى، وسرعان ما حاولت أمينة خليل "نيللي" مجاراة الطفل يوسف لمحاولة حديثه أو شرح موقف "وسام" ومدى تحرشه به من عدمه.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مشهد جمع بين "نيللي" و"طارق" لتحكي الأولى للثاني عن ما رأته في الغرفة، لتفشل الثانية في شرح الموقف، لينتقل للحديث مع الطفل يوسف لمحاولة شرح الموقف ليفشل الطفل أيضا في الحديث ويظل الغموض سائدا على الموقف.

قصة مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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انهيار يسرا اللوزي



نيللي والطفل يوسف