شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17.. فرح تؤكد لوالدتها حبها لفارس ورغبتها فى التقرب منه والان مع تفاصيل الخبر

توالت الأحداث في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، مواجهة بين حنان سليمان وابنتها فرح (بسنت شوقى) حيث تعاتبها على إصرارها على العمل في شركة أبو العزم والتقرب من فارس، لتعترف فرح لوالدتها أنها تحب فارس (كريم فهمى) وليس عيباً أن تعمل في الشركة للتقرب من شخص تحبه، وتكمل أنها تركت ألمانيا وقتما شعرت أنها تحب شخصا ليس لها وقتها ولكن الآن الوضع مختلف.

تؤكد حنان سليمان لابنتها أنها اختارت الشخص الخطأ وفى كل مرة سمحت لنفسها أن تحبه، وأن فارس ليس لها وترد فرح ويخبر والدتها بوجهة نظرها بأن فارس في البداية كان متزوجا ولكنه حالياً أصبح وحيداً ودخولها عائلة أبو العزم سيكون في صالح ليل وليس ضدها وتصر على ما تفكر فيه، فيما تحاول والدتها بكل الطرق إبعادها عن فارس ولكنها لا تبالى، وتطلب فرح من والدتها عدم إخبار ليل بالأمر.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

وخلال الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، التي بدأت وسط انتظار من متابعي العمل لمعرفة هل سيكشف فارس وليل عن مشاعرهما تجاه بعضهما أم، ولكن ما حدث في بداية الحلقة هو أن الثنائي تراجع عن إفصاح كل واحد منهما عن مشاعره تجاه الآخر ويقرر تأجيل هذا لحين الوقت المناسب ويكون بدون تخطيط.

وخلال أحداث الحلقة، يعود فارس، وليل كل واحد فيهما إلى منزله ويتذكر أن اللحظات المميزة التي قضياها مع بعضهما في الملاهى وسط حالة من السعادة يعيشها كل واحد فيهما، ويخبر الحارس الخاص ببنات ليل، يوسف (خالد سليم) بما حدث من فارس وحضوره إلى الملاهى وطلبه أن يترك البنات لأنه سيكون معهم.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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