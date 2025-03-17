شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 17.. محمد نجاتى يطلب من أحمد بسيم قتل ميدو عادل والان مع تفاصيل الخبر

طلب بحر "محمد نجاتي" من ابن عمته "أحمد بسيم" أن يقتل ياسين "ميدو عادل"، وذلك خلال أحداث الدورة السابعة عشرة من مسلسل حكيم باشا، وعندما حاول أن يرفض أن يقتله هدده بحر بأنه إن لم يفعل ذلك سيجد من يقتل ياسين ويقتله هو أيضاً لأنه قد عرف سرهم، فأخذ "أحمد بسيم" منه السلاح وهو يفكر.

شهدت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث قالت برنسة "سهر الصايغ" لإخوتها إنهم بعدما اتفقوا على قتل ياسين، من الممكن أن يتفقوا على قتلها هي الأخرى حتى يورثوها، لذا طلبت منهم أن تقوم بالزواج من خاطر "محمد العمروسي" حتى يقوم بحمايتها منهم، ووافق بحر وسليم ووعدوها بزواجها منه.

وكشفت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث اتفق أولاد عم حكيم باشا، سليم وبحر وبرنسة، أن يقوموا بقتل ياسين "ميدو عادل" حتى لا يرث معه، ويقومون هم بورثه، وقال بحر "محمد نجاتي" إنه هو من يتولى أمر قتل ياسين.

ذهبت غزل "دينا فؤاد" لحجرة لومة "يارا قاسم"، بعدما خرجت غاضبة من حجرتها بسبب قرار حكيم باشا "مصطفى شعبان"، بترك ورثه، وطلبت منها أن تضع يدها في يديها ضد صفا "هاجر الشرنوبي" لأنها الوحيدة التي تملك قلب حكيم، ومن الممكن أن يستغنى عن الاثنتين.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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