شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة الـ17.. سهر الصايغ تطلب من إخوتها الزواج من العمروسى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث قالت برنسة "سهر الصايغ" لإخوتها إنهم بعدما اتفقوا على قتل ياسين، من الممكن أن يتفقوا على قتلها هي الأخرى حتى يورثوها، لذا طلبت منهم أن تقوم بالزواج من خاطر "محمد العمروسي" حتى يقوم بحمايتها منهم، ووافق بحر وسليم ووعدوها بزواجها منه.

وكشفت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث اتفق أولاد عم حكيم باشا، سليم وبحر وبرنسة، أن يقوموا بقتل ياسين "ميدو عادل" حتى لا يرث معه، ويقومون هم بورثه، وقال بحر "محمد نجاتي" إنه هو من يتولى أمر قتل ياسين.

ذهبت غزل "دينا فؤاد" لحجرة لومة "يارا قاسم"، بعدما خرجت غاضبة من حجرتها بسبب قرار حكيم باشا "مصطفى شعبان"، بترك ورثه، وطلبت منها أن تضع يدها في يديها ضد صفا" هاجر الشرنوبي" لأنها الوحيدة التي تملك قلب حكيم، ومن الممكن أن يستغنى عن الاثنتين.

وكشفت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث حاولت غزل "دينا فؤاد" أن تقنع حكيم "مصطفى شعبان" أن يعدل عن قراره بترك الميراث لأولاد عمه، واستخدمت ابنها في محاولة الإقناع، حيث قالت له إنه لا بد أن يعيش في رخاء، مما أثار غضب حكيم وطلب منها ألا تتدخل فيما لا يعنيها وإذا لم يعجبها الوضع يمكنها أن تترك القصر وتنصرف، ودخلت صفا عليهم فقامت غزل بأخذ رأيها فيما ينوي حكيم فعله فأجابتها أنه حر فيما سيفعل، مما أثار غضبها وتركتهم وانصرفت.

وكشف بخيت كبير الإرهابيين، لصديقه الذي أحضره لفك الألغام وسرقة المقبرة، خلال أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، أنه ينوي قتل غراب "أحمد فهيم" وواصل "رياض الخولي"، وذلك بعدما يصلون إلى المقبرة، حتى يتسنى لهم تقسيم الأموال على اثنين فقط، وبعدما انصرف صديقه ليعود لبلده لإحضار المعدات والرجال، كشف بخيت لرجاله أنهم سيقتلونه بعدما يفك الألغام ويقتلون واصل وغراب، حتى يأخذ بخيت كل الأموال له فهو يرى أنه أحق لأنها أموال عمه نوح.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025