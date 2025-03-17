شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي جمال: كواليس العمل مع الكابتن أكرم حسني كانت ممتعة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة القديرة ميمي جمال، عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها عن دورها في مسلسل الكابتن.

وقدمت ميمي جمال في مسلسل الكابتن، شخصية تيتا إصرار، وهي جدة الكابتن حسام (أكرم حسني).

وأكدت ميمي جمال لـ"الخليج 365" أن الكابتن من أقرب المسلسلات المقربة إلى قلبها، مشيرة إلى أن شخصية تيتا إصرار كانت تتمتع بحس كوميدي مميز، مضيفة أن كواليس العمل مع أكرم حسني كانت ممتعة للغاية، متمنية تكرار هذه التجربة.

وأضافت ميمي جمال أن ردود الأفعال التي وصلت لها خلال عرض مسلسل الكابتن لم تتوقعها ولم تتوقع أن يحقق العمل كل هذا النجاح.

وتناول مسلسل الكابتن، قصة حسام عز الدين، الطيار الذي يجد نفسه في مواجهة مهام غير متوقعة بعد وقوع حادثة غامضة، إذ تبدأ أرواح ركاب طائرته المنكوبة في الظهور أمامه، مطالبة إياه بتنفيذ رغباتهم العالقة في الحياة، وهو ما يدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات المستمرة.

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري.

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