شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: كره الجمهور لرقية العسكري دليل نجاح مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة نيكول سابا تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، بسبب شخصية رقية التي تقدمها في مسلسل وتقابل حبيب.

وقالت نيكول سابا في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه بمجرد عرض الورق عليها، وافقت على الفور على تقديم شخصية رقية، لأنها لم تقدم هذا الدور من قبل، مشيرة إلى أنها انجذبت للمشاركة في هذا المسلسل بسبب الحرفية في كتابة حلقاته.

وعن كره الجمهور لها بسبب شخصية رقية العسكري، قالت نيكول سابا إنها طلبت من المتابعين التفرقة بين شخصيتها الحقيقية وشخصيتها في مسلسل وتقابل حبيب، ولكنها في نفس الوقت سعيدة بنجاح الدور وردود الأفعال عليه.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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