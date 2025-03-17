شكرا لقرائتكم خبر عن ظلم المصطبة.. دراما تكشف الوجه الآخر لـ التقاليد العرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان 2025، تنوعًا في الموضوعات التي يتم تقديمها من خلال مسلسلات الشركة المتحدة.

ويعد مسلسل ظلم المصطبة، بطولة النجم إياد نصار والفنانة ريهام عبد الغفور، من أكثر الأعمال التي ينتظرها الجمهور بسبب موضوعه وفكرته المختلفة.

مسلسل ظلم المصطبة مستوحى عن المثل الشعبي "ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة"، ويعكس هذا الاسم الظلم الذي تتعرض له بعض الفئات في المجتمع، خاصة النساء، حيث تحاسب المرأة أحيانا لمجرد اقترابها من الخطأ، دون أن يدينها القانون، لكن الأعراف المجتمعية تفعل ذلك.

ويتناول ظلم المصطبة قضايا اجتماعية حساسة في الريف المصري، حيث يسلط الضوء على العادات والتقاليد العرفية التي تتحكم في مصائر الأفراد، ويظهر العمل كيف يمكن لتلك التقاليد أن تعقد حياة الأفراد وتؤثر على العلاقات بينهم، يعد هذا التناول جزءا من رؤية المسلسل في طرح المواضيع الاجتماعية بعمق، مما يجعله من الأعمال المهمة في الموسم الرمضاني.

مسلسل ظلم المصطبة مكون من 15 حلقة، يشارك في بطولته بجانب ريهام عبد الغفور، النجوم إياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبد الحميد، محمد السويسي، إيناس الفلالي، وهو قصة أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.

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