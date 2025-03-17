شكرا لقرائتكم خبر عن جهات تشرف على مسلسل لام شمسية أبرزها الأعلى للأمومة والطفولة والقومي للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

يشرف على مسلسل لام شمسية عدد من الجهات المختلفة المعنية بقضية المسلسل وهي المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، وهو المسلسل الذي لفت الأنظار بمجرد عرض الحلقة الأولى.

مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، سعيد سلمان، فاتن سعيد، ماريو حداد، يارا جبران، الطفل على البيلى، والعمل فكرة وإشراف 8على الكتابة مريم نعوم وسيناريو وحوار مريم نعوم وراجية حسن وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

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