شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17.. ليل وفارس يتراجعان عن كشف مشاعرهما لبعضهما والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث بشكل كبير في مسلسل وتقابل حبيب، خلال الحلقة السابعة عشر التي بدأت وسط انتظار من متابعي العمل لمعرفة هل سيكشف فارس (كريم فهمى) وليل (ياسمين عبد العزيز) عن مشاعرهما تجاه بعضهما أم، ولكن ما حدث في بداية الحلقة هو أن الثنائي تراجعا عن إفصاح كل واحد منهما عن مشاعره تجاه الآخر ويقرر تأجيل هذا لحيث الوقت المناسب ويكون بدون تخطيط.

وخلال أحداث الحلقة، يعود فارس، وليل كل واحد فيهما إلى منزله ويتذكران اللحظات المميزة التي قضياها مع بعضهما في الملاهى وسط حالة من السعادة يعيشها كل واحد فيهما، ويخبر الحارس الخاص ببنات ليل، يوسف (خالد سليم) بما حدث من فارس وحضوره إلى الملاهى وطلبه أن يترك البنات لأنه سيكون معهم.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17

وشهدت علاقة ليل وفارس تطوراً ملحوظاً، حيث كشفت الحلقة السابقة عن بوادر قصة حب بينهما، وظهر ذلك بعدما اصطحبت ليل بناتها ومعهما آدم ابن فارس، إلى الملاهى للفسحة، وحضر فارس بعد ذلك إلى الملاهى للاطمئنان على ابنه، يظهر فارس أمام ليل بخوفه من الأماكن العالية ليكون محرج طوال الوقت أمام ليل.

وساهمت الفسحة في الملاهى باقتراب فارس وليل أكثر من بعضهما وظهر ذلك من خلال نظراتهما إلى بعضهما، وبدا أن الثنائي يتبادلان مشاعر الحب تجاه بعضهما، خاصة أن نهاية الحلقة أكدت ذلك بعدما قال فارس لـ ليل هو في ايه؟، لترد ليل هو في ايه انت، ويجيب فارس أنا مش عارف، ويعود فارس ويقول لما تعرفى ابقى قولى لى ولا أقولك ما اتقولش وسط نظرات إعجاب من الطرفين.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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