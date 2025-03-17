شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17.. مدير أعمال رقية يكشف عن حبه الكبير لها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب أحداثًا مثيرة ومشوقة، حيث انكشف سر حول رقية العسكرى (نيكول سابا) وذلك عندما دار حديث بينها وبين خالد (أحمد عبد الله) مدير أعمالها حول علاقتها بزوجها يوسف وما حدث بينهما بسبب سفرها إلى روما دون علمه، ولكن رقية تخبره بأنها ستضغط عليه حتى يعتذر لها ولا يفكر مرة أخرى في الشك فيها أو البحث ورائها.

وفى مفاجأة كبيرة وأثناء حديث رقية مع خالد، يكشف الأخيرة أنه طوال عمره وهو يحب رقية وأنها بالنسبة له حب عمره، إلا أن رقية لا تبادله نفس المشاعر والأحاسيس وهو يعرف ذلك، لأن رقية تؤكد حبها الكبير لزوجها يوسف، دون أن توضح أن هناك شيئا ما مميز قام به يوسف لها وإنما تحبه بدون ما يفعل لها شيء وتريده أن يكون بجانبها طوال الوقت.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

وكانت الحلقة السادسة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، قد شهدت كشف يوسف (خالد سليم) لوالدته إجلال (أنوشكا) خيانة زوجته رقية العسكرى (نيكول سابا) له، وذلك بعدما جلعها تشاهد الفيديو الذى صوره ابنه كريم على موبايله دون أن تنتبه رقية له، وأظهر الفيديو علاقة رقية برجل آخر في روما بايطاليا وسط صدمة كبيرة من إجلال.

واجه يوسف زوجته رقية بذهابها إلى روما دون إخباره بذلك، لترد عليه بأنها ذهبت إلى هناك لأسباب شخصية وظروف لا تستيطع الكشف عنها لأى حد، وتنفعل رقية على التجسس عليها وتخبره بترك الفيلا والعودة إلى منزلها مرة أخرى، ويخبر يوسف والدته إجلال (أنوشكا) بما دار بينه وبين زوجته رقية ومغادرتها الفيلا، لتنفعل إجلال وتعاتب يوسف على التسرع وسؤال رقية عن ذهابها إلى روما، وترى أن يوسف وتر الأجواء مع رقية على تفاهات لأنها لا ترى سوى مصلحة العائلة في البيزنس مع رقية.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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