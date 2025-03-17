شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 2.. أحمد مكى يرفض تقسيم الدولارات مع أصدقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 2 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكى والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، أحداثًا مختلفة، حيث اجتمع شمس - أحمد مكى وأصدقاؤه الذين ساعدوه في ضرب الخواجة ورجالة، وأخذوا شنطة الدولارات، وتحدثوا على تقسيم الفلوس بينهم، ولكن شمس قال إن هناك جزءا من الفلوس حق فؤش الذى توفى – كزبرة، وأكد أنهم يجب أن يختبئوا هذه الأيام خاصة أن الخواجة سيبحث عنهم.

يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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