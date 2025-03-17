شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب: حاتم صلاح كريزة إخواتى ومصدر البهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الكوميدى حاتم صلاح في مسلسل "إخواتى" الذى انتهت حلقاته أمس السبت بعد عرض 15 حلقة، حيث يجسد حاتم في المسلسل "فرحات" زوج الفنانة كندة علوش ويعمل تربى، وحينما ترى أداءه في الدور تشعر أنه عمل تربى بالفعل فهو يجيد الشخصية التي يجسدها ويقدمها ببراعة.

فهو وسط دائرة النساء التي يعيش فيها ووسط مشاكلهم، يشع بهجة وكوميديا وسط أحزانهن وأزماتهن ويجعلك تضحك بمجرد ظهوره في المشهد حتى لو لم يتكلم ضحك تلقائى غير مفتعل.

وأهم ما يميز دور فرحات أنه وسط كل حالته البسيطة التي يعيشها إلا أنه يمتلك قلبًا رومانسيًا كبيرًا يحب زوجته حبًا كبيرًا، ولأن قلبه ضعيف ومحب يجعله يسامح وينسى كل شيء ويجعلك تضحك أيضًا وسط هذا المشهد الدرامى الحزين، حاتم صلاح كلما يظهر في أى عمل يثبت جدارته وقوته الفنية وأنه يستحق مكانه أكبر.