بكلمات من الحب كريس جينر تعايد إبنها روب في يوم ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - شاركت كريس جينر، "الأم" لعائلة كارداشيان، متابعيها مجموعة من الصور التي جمعتها بإبنها روب كارداشيان من اجمل اللحظات بينهما، بالإضافة إلى صور جمعته بوالده الراحل و بشقيقاته، و عايدته من خلالها بمناسبة عيد ميلاده الـ 38، و علقت على المنشور بكلمات من القلب قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لابني الرائع روب! أنت حقًا من أسعد و أفراح حياتي، و أشكر الله أنه اختارني لأكون أمك.
.. أنت أب و ابن و أخ و عم و حفيد و صديق رائع، و أعتز بكل ذكرى صنعناها. نحتفل بك اليوم، و أحبك كثيرًا".
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