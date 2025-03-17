ميريام فارس تضج أنوثة و جمال بفستان بنقشة النمر

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في احدث إطلالتها على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان رائع بلون نقشة النمرن طويل و ضيق، من دون اكمام، إستعرضت من خلاله رشاقتها، مع قفاوات من الشيفون الشفافن اعطت لإطلالتها لمسة من الرقي و الفخامة، و تركت شعهرا منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت ميريام فارس، مجموعة صور ومقاطع فيديو، وثقت من خلالها رحلتها مع عائلتها إلى منطقة جبلية مثلجة في لبنان.

وقد ظهرت ميريام برفقة ولديها وزوجها، وهم يستمتعون بوقتهم ويلهون بالثلج، وعلامات السعادة واضحة عليهم.

كما خضعت ميريام لجلسة تصوير، وهي ترتدي لاغينغ باللون الأسود، ومعطفاً قصيراً باللون الأسود، وانتعلت حذاء UGG باللون البني، وظهرت بإطلالة طبيعية للغاية.

كما أطلت من داخل المنزل من حيث أمضت رحلتها، وظهرت وهي ترتدي روب نوم زهري، وتنظر إلى الثلج.

وأغلقت ميريام خاصية التعليقات، تجنباً لأي تعليقات مزعجة.

