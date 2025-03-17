هذا ما ينوي جاكي شان فعله بثروته المقدرة بـ 400 مليون دولار

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم العالمي جاكي شان عن نيته بالتبرع بكامل ثروته، المقدرة بـ 400 مليون دولار، للأعمال الخيرية، بدلاً من تركها لإبنه جايسي.

طوال مسيرته المهنية، شارك شان بنشاط في المساعي الخيرية، بما في ذلك تأسيس مؤسسة جاكي شان الخيرية عام 1988، التي تدعم قضايا متنوعة مثل التعليم والإغاثة من الكوارث.

و عن الموضوع قال جاكي: "عندما كنت طفلاً، كنت فقيرًا جدًا وأردت كل شيء، أما الآن أريد أن أعطي كل شيء".

و تابع قائلاً: "عندما أعطي شخصًا شيئًا وأرى وجهه، فهذا يجعلني سعيدًا جدًا".

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