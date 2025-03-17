أين سيعيد ماريو باسيل و شادي مارون عيد الفطر هذا العام!

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثلون الكوميديون اللبنانيون ماريو باسيل و شادي مارون و ألين أحمر لتقديم عرض كوميدي مميز خلال عيد الفطر لهذا العام.

و في التفاصيل، بمناسبة إنتهاء شهر رمضان و حلول عيد الفطر المجيد، يقدم كل من ماريو باسيل و شادي مارون و ألين أحمر عرض كوميدي "COMEDY NIGHT"، و ذلك على مسرح أوتيل الـ VOCO في بيروت في أجواء من الضحك و الفرح بهذه المناسبة السعيدة.

و سيمتد العرض طيلة أيام عيد الفطر و تحديداً في يوم الأول و الثاني من شهر نيسان، باللإضافة إلى عضر في الـ 6 من نيسان.



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