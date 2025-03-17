عمرو دياب يقدم هدية لافتة لفريق عمل أشغال شقة جدًا

ميرنا وليد - بيروت - قدم الفنان المصري عمرو دياب، هدية لافتة لأبطال مسلسل "أشغال شقة جدا"، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وشارك عمرو دياب عبر خاصية الستوري على صفحته الرسمية مقطع فيديو من آخر حفلاته، والتي حرص فيها على عزف تتر مسلسل "أشغال شقة جدًا" على المسرح.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا، وخاصة بين أبطال المسلسل، إذ أعاد الممثل المصري هشام ماجد، نشر الفيديو عبر صفحته، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "أحلى جايزة للمسلسل.. كل الشكر والحب والتقدير للأسطورة عمرو دياب.. بنحبك يا هضبة".

وكان عمرو دياب ققد اعلن عن إعجابه وتفاعله مع مسلسل "أشغال شقة جدًا" بعد انتهائه، حيث قام بالتصفيق تعبيرًا عن تقديره للعمل، وذلك عبر نشر المنشور الأخير للممثل هشام ماجد عن أنتهاء المسلسل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا هذا العام.

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