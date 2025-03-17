شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكري: أعيش أسعد أيام حياتي بسبب رد فعل الجمهور على فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الشابة يارا السكرى أنها تعيش حاليًا أسعد أيام حياتها بعد النجاح الكبير الذى يحققه مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، خاصة أنها تشارك في بطولته، كذلك تلقيها العديد من ردود الأفعال الإيجابية من الجمهور عن دور آسيا التمساح الذى تقدم خلال الأحداث وتعاطف الجمهور معها في الحلقات الماضية.

وحرصت يار السكرى من خلال ”الخليج 365” على توجيه الشكر لكل من دعمها وجعلها تشارك في هذا العمل الفني الهام، والذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ليتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة، معبرة عن سعادته بدعم الفنان أحمد العوضى ومساعدته لها بصفة مستمرة بالإضافة الى وقوف المخرج محمد عبد السلام بجوارها جعلها تصل الى أعلى المراحل.



يارا السكرى فى مشهد من مسلسل فهد البطل

وكانت يارا السكرى قد ظهرت بدور صغير فى فيلم الفلوس مع تامر حسنى وزينة عام 2019، ولكنها لم تكمل خطواتها فى التمثيل، بعد ذلك وقررت استكمال عملها كموديل إعلانات وكان آخر ظهور لها، خلال مشاركتها النجم أحمد عز في إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى فى شهر رمضان الماضى، وذلك جعلها محط الأنظار لدخول عالم التمثيل.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.



يارا السكرى



وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.