شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 2.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب، مساء اليوم الاثنين على قناة dmc الساعة 12.45 صباحًا، والإعادة الساعة 12 ظهرًا والساعة 6.15 صباحًا، ويعرض على قناة الحياة الساعة 8.15 مساء والإعادة الساعة 1.15 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it.

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الأولى

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ظلم المصطبة عودة حسن (إياد نصار) من ليبيا بشكل مفاجئ إلى قريته في محافظة البحيرة، بعد غياب أكثر من 7 سنوات بالخارج كان مسجونًا خلالها فى ليبيا، حيث كان يعمل في التهريب بليبيا رفقة صديقه حمادة (فتحى عبد الوهاب)، وأثناء إحدى عمليات التهريب اعتقد حمادة أن حسن مات.

عندما يعود حمادةمن الخارج وأخبر حبيبته هند (ريهام عبد الغفور)، بأن حسن سافر إلى إيطاليا وتزوج هناك، ليتزوج حمادة" من هند ولديهم ابنة حاليًا وتحمل هند في الثاني، فيما يرغب حسن بعد عودته إلى البحيرة في بيع ورشته ولكن ترفض شقيقته هذا الأمر نظرًا لأنها شريكة فى هذه الورشة لإصلاح السيارات، والتى كان يعمل بها زوج شقيقة حسن على مدار فترة غيابه فى الخارج.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، جهاد حسام الدين، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

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