لوسى: نجاح دوري فى مسلسل فهد البطل مع العوضى فاق توقعاتي

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة لوسى عن سعادتها بردود الأفعال على دورها في مسلسل فهد البطل مع النجم أحمد العوضى، الذي يعرض حاليًا على قناتي ON والحياة ومنصة watch it الرقمية خلال موسم دراما رمضان 2025

قالت لوسى لـ"الخليج 365": إن ردود الأفعال على دورها فى العمل بشكل عام فاق توقعاتها لدرجة أن العمل أصبح تريند على السوشيال ميديا، مضيفة أن الجمهور يشاهد العمل ويتحدث عنه فى الشارع كما يهتم بكل تفاصيله وبأحداثه المشوقة كما يتوقع حلقات المقبلة.

أضافت لوسى أنها استمتعت بالدور من حيث السيناريو الجيد الذي قام بكتابته المؤلف محمود حمدان، وبتفاصيل الشخصية نفسها والتي تحدثت فيه مع المخرج محمد عبد السلام للوصول إلى شكل جديد يظهر في مفأجاة الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يُعرض على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

سلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

