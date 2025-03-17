شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، مساء اليوم الإثنين على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحًا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، صدام جديد بين يوسف أبو العزم (خالد سليم) وشقيقه فارس (كريم فهمى) بعد فرض الأخير شروطه للعودة إلى الشركة مرة أخرى والعدول عن استقالته، خاصة إعادة فرح الحسينى (بسنت شوقى) إلى الشركة والعمل كمديرة مكتب له.

وعاتب يوسف شقيقه فارس على إعادة فرح إلى الشركة بعدما قام بفصلها بقرار من الوالد عبد العزيز أبو العزم، إلا أن فارس يرى أنه لابد أن يكون له قرار فيما يخص الأشخاص الذين يعملون معه، ليحاول فارس تشويه صورة ليل (ياسمين عبد العزيز) أخت فرح بأنها أصبحت تكرهه وتكره العائلة وتعمل لإيذائهم، إلا أن فارس يصر على موقفه ليؤكد يوسف إلى فارس على دخوله في عداء بينهما.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف ليل، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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