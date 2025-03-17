شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 2.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية للنجمة أمينة خليل والنجم أحمد السعدنى، مساء اليوم الإثنين على قناة dmc الساعة 7.15 مساء ويعاد الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.30 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، سعيد سلمان، فاتن سعيد، ماريو حداد، يارا جبران، الطفل على البيلى، والعمل فكرة وإشراف 8على الكتابة مريم نعوم وسيناريو وحوار مريم نعوم وراجية حسن وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

وتعود أمينة خليل بمسلسل لام شمسية إلى منافسات دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025