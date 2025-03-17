شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 17.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة السابعة عشرة من مسلسل فهد البطل مساء اليوم الإثنين على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحًا، والاعادة الساعة 12 ظهرًا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الساعة 5:00 صباحا، والساعة 10:45 صباحا، هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل الحلقة 16

وشهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل فهد البطل العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث بدأت بضرب فهد (أحمد العوضي)، أخته راوية (كارولين عزمى) بعدما اكتشف عملها في الملهى الليلى الذى كان يتواجد فيه برفقة ريكو (عصام السقا) لمقابلة نادر التمساح (حمزة العيلى)، ثم اصطحبها إلى المنزل لتتدخل زوجته كناريا (ميرنا نور الدين) وتحميها إلا أنها اصطدمت برد فعل عنيف من راوية التي صرخت فيها، وأكدت لها أنها آخر شخص ممكن يتدخل بينها وبين شقيقها.

وخلال الحلقة تزوج فهد من آسيا التمساح (يارا السكرى) مضطراً بعدما هدده توفيق التمساح (محمود البزاوى) بطرده من العمل واعتباره عدو له اذ رفض الزواج من ابنته، كما ساومه نادر التمساح أيضاً بفيديو لأخته راوية من داخل الملهلى الليلى الذى كانت تعمل فيه، فوافق فهد وابلغ زوجته كناريا التي انهارت وطلبت الطلاق من فهد إلا أن الأخير هددها بأنه من الممكن أن يقتلها بسبب حبه لها وأنه سيتزوج رغما عنه.

قصة وأبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.