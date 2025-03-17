شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: دفعت ياسمين عبد العزيز أرضًا في لقائنا الأول وقلت لها متزعليش والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا تحمسها الشديد للمشاركة في مسلسل وتقابل حبيب وتكرار التعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز بعد 17 عامًا من عرض فيلم "ثمن دستة أشرار" مع محمد رجب.

وأضافت نيكول سابا: "شعرت أن تكرار العمل مع ياسمين عبد العزيز فى مسلسل تقابل حبيب بتركيبة مختلفة تمامًا عما قدمناه في الفيلم، هذا هو النجاح في حد ذاته بالتغيير في التركيبة كلها، وأن الجمهور كان قد شاهدنا فى الكوميدي وخفة الدم بالفيلم، وحالياً يشاهدونا في دراما وصراعات وعداوة وحسيت من ذلك أنه التغيير الذي أبحث عنه وبالفعل تحقق ما كنت أنتظره وظهرت أنا وياسمين بشكل مغاير تمامًا عن الفيلم".



نيكول سابا

وكشفت نيكول سابا تفاصيل اللقاء الأول بينها وبين ياسمين عبد العزيز وقالت:"أول مشهد جمعنا كان في الحلقة السادسة، وكان اللقاء الأول بينيا منذ سنوات، وكان هذا المشهد مزيج ما بين أننا لم نلتق منذ سنوات، وسنقدم مشهد جاد وثقيل بالشكل، وجاء وقت التصوير أول مرة نتقابل وبنسلم على بعض، وقلت لها اوعى تزعلي منى على دفعي لها أرضاً، والحمد الله المشهد كان لطيف وكمان الكيماء بينا كانت جيدة والروح حلوة في التصوير.

وتجسد نيكول سابا خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب شخصية رقية العسكرى التى تجمع بين المرأة القوية شديدة الثراء و"الهانم" بالمعنى الدارج، وفي الوقت نفسه هي سيدة رومانسية تريد أن تحافظ على زواجها من زوجها يوسف خالد سليم وابنها منها، وتريد أن تكون حياتها الزوجية في النور بعد 4 سنوات من الزواج فى السر، وتدخل بعد ذلك فى صراعات وحرب كبيرة مع طليقة زوجها ليل (ياسمين عبد العزيز).



نيكول سابا من مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025