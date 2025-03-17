دينا الشربيني موهبة استثنائية جعلتها تتربع على عرش النجومية على مدار 15 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 04:19 مساءً - تُعَد النجمة دينا الشربيني من أهم وأنجح ممثلات جيلها وأكثرهن شهرة، وواحدة من الفنّانات البارزات في الفترة الأخيرة؛ خاصةً بعد صدور الجزء الثالث من مسلسلها "كامل العدد" في الماراثون الرمضاني الحالي 2025، والذي حققت من خلاله أداءً رائعاً كما عوّدتنا. وقد جسّدت دَور الأم العصرية التي تواجه العديد من المصاعب مع الأجيال الحديثة.

وبمناسبة ذكرى ميلادها والذي يصادف اليوم الموافق 17 مارس، نرصد لكم أهم أعمال دينا الشربيني ونقاط التحوُّل في حياتها ومسيرتها الفنية.

بدايات النجمة دينا الشربيني

دينا الشربيني هي ممثلةٌ وإعلاميةٌ مصرية شابة، وُلدت بمدينة القاهرة في مصر، ودرست الإعلام في جامعة السادس من أكتوبر في القاهرة، والتحقت بورشاتٍ تدريبية في التمثيل بعد تخرُّجها مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دورات لمخارج الألفاظ مع الفنانة إيمان يونس.

بدأت مسيرتها الإعلامية في عام 2006؛ حيث برزت من خلال برنامجها "شبابيك"، والذي عُرض على قناة دريم وحقق نسبةً عاليةً من المشاهدة. كما قدّمت في عام 2011 البرنامج اليومي الشبابي "عز الشباب"، الذي عُرض على قناة روتانا.

اطلعي على في يوم ميلادها: اكتشفي سر التغيير في إطلالات دينا الشربيني

محطات في مسيرة دينا الشربيني صنعت نجوميتها

بدأت دينا الشربيني مسيرتها الفنية في عام 2010، بمسلسل "عرض خاص"، والذي تم اختيارها فيه من خلال مسابقة لاختيار وجوه جديدة كان على رأسها المخرج هادي الباجوري، وتم اختيارها للعمل وشاركها فيه عددٌ من النجوم، أبرزهم: عزت أبوعوف، كريم فهمي، ياسمين رئيس، علاء حسني وغيرهم. من إخراج هادي الباجوري.

مسيرتها الفنية في عام 2010، بمسلسل "عرض خاص"، والذي تم اختيارها فيه من خلال مسابقة لاختيار وجوه جديدة كان على رأسها المخرج هادي الباجوري، وتم اختيارها للعمل وشاركها فيه عددٌ من النجوم، أبرزهم: عزت أبوعوف، كريم فهمي، ياسمين رئيس، علاء حسني وغيرهم. من إخراج هادي الباجوري. وفي عام 2011 تألّقت دينا الشربيني في مسلسل "المواطن X"، والذي عُرض خلال الماراثون الرمضاني، وظهرت موهبة دينا بشكل كبير في هذا المسلسل، والذي جسّدت فيه دور فتاة شعبية. وشاركها عددٌ من النجوم، أبرزهم: أمير كرارة، عمرو يوسف، يوسف الشريف، شيري عادل، أروى جودة، محمود عبدالمغني، وفادية عبدالغني. والعمل من إخراج عثمان أبولبن.

في مسلسل "المواطن X"، والذي عُرض خلال الماراثون الرمضاني، وظهرت موهبة دينا بشكل كبير في هذا المسلسل، والذي جسّدت فيه دور فتاة شعبية. وشاركها عددٌ من النجوم، أبرزهم: أمير كرارة، عمرو يوسف، يوسف الشريف، شيري عادل، أروى جودة، محمود عبدالمغني، وفادية عبدالغني. والعمل من إخراج عثمان أبولبن. كما ارتبط اسمها مع الجمهور وخاصةً البنات، كثيراً من خلال مسلسل "حكايات بنات" بأجزائه، والذي شاركت فيه مع: صبا مبارك، حورية فرغلي، ريهام أيمن، أحمد العوضي، رجاء الجداوي، مها أبوعوف وآخرين. ومن إخراج حسين شوكت. وتدور قصته حول حياة أربع فتيات وعلاقاتهن بأهاليهن وحيواتهن الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن العملية والشخصية.

كما شاركت دينا الشربيني في 2016 بمجموعة أعمال مميزة، كان أهمها والذي حقق إيرادات ونجاحاً كبيراً، فيلم "هيبتا المحاضرة الأخيرة"، مع عدد من النجوم، أبرزهم: ماجد الكدواني، شيرين رضا، عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، جميلة عوض.

الفيلم الكوميدي "كدبة كلّ يوم"، مع: عمرو يوسف، شيرين رضا، درة، محمد ممدوح، كريم قاسم. ومن إخراج خالد الحلفاوي. كما أبدعت دينا في المسلسل الدرامي المقُتبس عن روايةٍ للكاتب الكبير نجيب محفوظ، والذي يحمل نفس اسمها "أفراح القبة"، مع: منى زكي، إياد نصار، صبا مبارك، صبري فواز، جمال سليمان. وإخراج محمد ياسين.

في المسلسل الدرامي المقُتبس عن روايةٍ للكاتب الكبير نجيب محفوظ، والذي يحمل نفس اسمها "أفراح القبة"، مع: منى زكي، إياد نصار، صبا مبارك، صبري فواز، جمال سليمان. وإخراج محمد ياسين. وأيضاً من إبداعات دينا الشربيني، مسلسل الغموض والجريمة والإثارة "جراند أوتيل" المُقتبس عن مسلسلٍ أسباني يحمل نفس الاسم، وتدور أحداثه في الخمسينات من القرن الماضي؛ حيث علي الذي يبدأ في البحث وراء اختفاء شقيقته المريب، التي كانت تعمل خادمة في أحد الفنادق الكبرى بأسوان. وشاركها في بطولة المسلسل: عمرو يوسف، أحمد داود، محمد ممدوح، أمينة خليل، سوسن بدر. ومن تأليف تامر حبيب. وإخراج محمد شاكر خضير.

وفي عام 2023 شاركت دينا الشربيني في بطولة فيلم "تاج" مع: النجم تامر حسني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل. وتدور أحداثه حول حياة التوأمين تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

في بطولة فيلم "تاج" مع: النجم تامر حسني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل. وتدور أحداثه حول حياة التوأمين تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما. وفيلم "يوم 13" مع: أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، أحمد زاهر وآخرين، وتدور أحداثه في إطار من الرعب، يعود عزالدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثاً عن أهله. ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقَّعة داخل القصر.

كما قدّمت دينا الشربيني مسلسل "كامل العدد" في عام 2023، وحقق نجاحاً كبيراً، لتقدّم الجزء الثاني "كامل العدد+1" في رمضان 2024، ويشاركها البطولة: الفنان المصري شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة. وتدور الأحداث عندما يتقابل "أحمد" طبيب التجميل، و"ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، سرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سبباً عائقاً أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف.

وأيضاً فيلم "شقو" الذي نافس في موسم أفلام عيد الفطر مع: يسرا، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد ممدوح. وتدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة. والفيلم مستوحًى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان.

https://www.instagram.com/p/C5JnXDzNvFc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5JnXDzNvFc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5JnXDzNvFc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كما اختتمت عام 2024 بفيلم "الهنا اللي أنا فيه" من بطولة: ياسمين رئيس، كريم محمود عبدالعزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج خالد مرعي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. وقد حقق الفيلم إيرادات كبيرة بدُور العرض؛ حيث وصلت إيراداته لأكثر من 30 مليون جنيه في مصر، ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية؛ حيث يقترب من 20 مليون ريال.

View this post on Instagram A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelaziz)

يمكنكِ مشاهدة نسّقي مجوهراتكِ العصرية على طريقة دينا الشربيني لإطلالات ناعمة

مسلسل "كامل العدد ++" أحدث وآخر أعمال دينا الشربيني

تألّقتفي مسلسل "كامل العدد ++" المكوّن من 15 حلقة، وقد تصدّر العمل ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل. وشاركبطولة العمل: شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبدالوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام. وهو من تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر. إخراج خالد الحلفاوي. وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة، وصعوبة تربية الأبناء خاصةً مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم. وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى، وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدّم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء؛ مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

ويشهد الموسم الجديد ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث، وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة؛ حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد، هم: الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة مريم الخشت؛ إضافة إلى: الفنان أحمد عبدالوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد بهاء.

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

وتابعي أيضاً آخرها "قلبي دق دقة": فيديوهات طريفة جمعت دينا الشربيني بـ صبا مبارك: شاهديها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»