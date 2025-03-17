كونان أوبراين مضيف حفل توزيع جوائز أوسكار 2026.. والحفل في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 04:19 مساءً - بعد أن أُسدل الستار عن حفل توزيع جوائز أوسكار 2025 في نسخته الـ 97، بدأت التحضيرات للنسخة الجديدة الـ 98، لعام 2026 والتي بدأت بالكشف عن مضيف الحفل وهو النجم كونان أوبراين الذي استضاف حفل هذا العام الذي أُقيم يوم 2 مارس الجاري، كما تم الكشف أيضاً عن موعد الحفل القادم.

كونان أوبراين يعود لحفل توزيع جوائز أوسكار

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كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت وحساباتها على السوشيال ميديا عودة الممثل الكوميدي الحائز على جائزة إيمي والكاتب والمنتج ومقدم البرامج كونان أوبراين لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 98 للعام الثاني على التوالي بعد أن استضاف حفل هذا العام 2025.

ومن خلال مشاركة صورته حاملاً تمثال الأوسكار، تم تأكيد عودة أوبراين لاستضافة حفل الأوسكار القادم مع تعليق جاء فيه: "يعود كونان أوبراين رسميًا لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين!".

كما سيعود منتجا الحدث التلفزيوني المباشر الحائزان على جائزة إيمي، راج كابور وكاتي مولان، كمنتجين منفذين للحفل للعام الثالث على التوالي، وفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي لأكاديمية الأوسكار، بيل كرامر، ورئيسة الأكاديمية، جانيت يانغ، اليوم. سيعود جيف روس ومايك سويني كمنتجين للمرة الثانية، كما سيعمل سويني ككاتب.

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موعد حفل توزيع جوائز أوسكار 2026

من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026 في نسخته الـ 98 يوم الأحد 15 مارس 2026، الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مسرح دولبي في أوفايشن هوليوود، وسيُبثّ مباشرةً على قناة ABC وفي أكثر من 200 دولة حول العالم.

إليكِ هذا الخبر: تفاصيل إعلان تقديم كونان اوبراين لحفل توزيع جوائز أوسكار 2025

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