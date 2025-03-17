نسرين جواد زادة على علاقة بهذا الممثل

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل إعلام تركية ان النجمة نسرين جواد زادة على علاقة عاطفية بالممثل بامير بكين زميلها في مسلسل رائحة الصندوق، وقد تلقى الثنائي الكثير من التهاني من قبل المتابعين.



وكانت كشفت نسرين جواد زادة مؤخرا أنها لا تتأخر، وهي سريعة بتجهيز نفسها اذا ارادت الذهاب الى مكان ما، قائلة: "أنا أتجهز بسرعة دائمًا، أكون جاهزة خلال 10 دقائق فقط ولا أتأخر. حتى الرجال يستغرقون وقتاً أطول مني للتجهيز. لذا مضت حياتي وأنا أنتظر الرجال، اذا كان هناك رجل يتجهز أسرع مني من الممكن أن أواعده".

