وفاة ممثلة عالمية بعد صراع مع نوع نادر من السرطان

ميرنا وليد - بيروت - رحلت عن عالمنا، الممثلة البلجيكية إميلي ديكوين، عن عمر ناهز 43 عاماً، في فيلغويف، بضواحي باريس،وذلك بعد صراع مع نوع نادر جداً من مرض السرطان، وذلك بحسب ما كشفته عائلتها ووكيل أعمالها دانييل غاين.
وكانت قد أعلنت إميلي في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، إصابتها بسرطان قشر الكظر "Adrenocortical carcinoma"، وهو سرطان يصيب الغدة الكظرية، أي سرطان الغدد الصماء.
وابتعدت إملي عن الحياة الفنية وعالم الشهرة خلال إصابتها بالمرض. وفي نيسان/ أبريل عام 2024، كشفت أنها تعافت من المرض تماما، وتأمل في العودة إلى طبيعتها بعد محنتها. إلا أنه في نهاية العام الماضي، عاد السرطان ، وقالت للتلفزيون الفرنسي: "أعلم أنني لن أعيش طويلاً كما خططت".
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