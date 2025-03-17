حسن الرداد برسالة علنية الى هؤلاء مع انتهاء مسلسله “عقبال عندكم”

ودّع المشاهدون مسلسل “عقبال عندكم”، الّذي جمع الثنائيّ إيمي سمير غانم وحسن الردّاد في النّصف الأوّل من شهر رمضان المبارك.

شهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل العديد من المفاجآت من أبرزها استضافة دنيا سمير غانم، كضيفة شرف في ظهور لطيف تفاعل معه المشاهدون على نطاق واسع.

من جانبها، عبّرت دنيا، عبر “إنستغرام”، عن سعادتها بالمشاركة في آخر مشهد من مسلسل شقيقتها إيمي وشقيقها حسن الردّاد، كما وصفته، شاكرةً المنتج خالد السّبكيّ وأحمد السبكي والمؤلفّين علاء حسن وأحمد سعد والمخرج علاء إسماعيل على العمل الكوميديّ الجميل.

من جانبه، شكر حسن الرّدّاد في منشور على “إنستغرام”، جميع الممثّلين الّذين شاركوا كضيوف شرف في المسلسل أبرزهم دنيا سمير غانم وأشرف عبد الباقي وشيماء سيف وبشرى والمخرج معتزّ التّوني وغيرهم. كما شكر مخرج العمل علاء إسماعيل والمنتجين أحمد وخالد وحمد السبكي والمؤلف أحمد سعد وعلاء حسن.

كذلك، شكر زوجته إيمي والصّحفيّين الذّين أشادوا بالعمل والجمهور من جميع أنحاء الوطن العربيّ على حبّهم ودعمهم.

نذكر أنّ الحلقة الأخيرة من “عقبال عندكم” شهدت العديد من المفاجآت، بعد العثور على صفا (إيمي سمير غانم) بعد أن قرّرت الهروب من حفل زفافها. يحاول والدها إيجادها فيعثر عليها في منزل خالها (أشرف عبد الباقي) ويشرح لها الأسباب التي دفعته لإخفاء سر زواجه وشقيقها الذي لم تكن تعلم بوجوده.

ينصح أشرف عبد الباقي ابنة شقيقته باتخاذ القرار المناسب كي لا يصيبها النّدم الّذي أصابه بعد أن قرّر عدم الزواج من حُبّ حياته في الماضي.

يتّخذ الحبيبان حسن وإيمي قرار الزّواج ونرى إيمي حاملًا في شهورها الأخيرة في المشهد الأخير من المسلسل ولديها طفل آخر. ثمّ تظهر شقيقتها دنيا كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة ويجمعهما مشهد كوميديّ تفاعل معه الجمهور على نطاق واسع.

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مسلسل “عقبال عندكم” من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل، شارك في بطولته إلى جانب إيمي سمير غانم وحسن الرّدّاد، باقة من الممثّلين أبرزهم: محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبدالرّسول، حجاج عبدالعظيم، ريهام الشّنواني وغيرهم.

يُذكر أنّ دنيا سمير غانم، تشارك في السّباق الرّمضانيّ هذا العام من خلال مسلسل “عايشة الدّور”، الّذي سيُعرض في النّصف الثّاني من شهر رمضان المبارك.