- 1/2
- 2/2
تداول جمهور الممثّلة التّركيّة نسليهان أتاغول وزوجها الممثّل التّركيّ قادير دوغلو صورة في أحدث ظهور لهما مع ابنهما الأوّل “عزيز” المولود حديثًا.
وكان لافتًا إخفاء بطلة “إبنة السّفير” وجه طفلها ما ذكّرنا ببعض الفنّانين العرب الّذين يخفون وجوه أولادهم، منهم خوفًا من الحسد ومنهم خوفًا من وسائل التّواصل الاجتماعيّ خاصّة أنّ هناك من يفضّل إبعاد حياته الشّخصيّة عن الأضواء.
وكانت نسليهان وقادر قد رُزقا مولودهما الأوّل مطلع آذار/مارس الحاليّ وسط تكتّم شديد.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
نذكر أنّ نسليهان أتاغول أعلنت انسحابها من المسلسل التّاريخيّ “الحبّ في أيّام الاحتلال” بسبب حملها الذي جاء بعد ثلاثة أسابيع من احتفالها بالذّكرى الثّامنة لزواجها من الممثّل قادير دوغلو ضمن أجواء رومنسيّة مميّزة.
كانت هذه تفاصيل خبر ظاهرة المشاهير مستمرة: هكذا اخفت نسليهان اتاغول ملامح طفلها بيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.