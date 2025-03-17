ظاهرة المشاهير مستمرة: هكذا اخفت نسليهان اتاغول ملامح طفلها بيدها

تداول جمهور الممثّلة التّركيّة نسليهان أتاغول وزوجها الممثّل التّركيّ قادير دوغلو صورة في أحدث ظهور لهما مع ابنهما الأوّل “عزيز” المولود حديثًا.

وكان لافتًا إخفاء بطلة “إبنة السّفير” وجه طفلها ما ذكّرنا ببعض الفنّانين العرب الّذين يخفون وجوه أولادهم، منهم خوفًا من الحسد ومنهم خوفًا من وسائل التّواصل الاجتماعيّ خاصّة أنّ هناك من يفضّل إبعاد حياته الشّخصيّة عن الأضواء.

وكانت نسليهان وقادر قد رُزقا مولودهما الأوّل مطلع آذار/مارس الحاليّ وسط تكتّم شديد.

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نذكر أنّ نسليهان أتاغول أعلنت انسحابها من المسلسل التّاريخيّ “الحبّ في أيّام الاحتلال” بسبب حملها الذي جاء بعد ثلاثة أسابيع من احتفالها بالذّكرى الثّامنة لزواجها من الممثّل قادير دوغلو ضمن أجواء رومنسيّة مميّزة.