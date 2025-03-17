شكرا لقرائتكم خبر عن قادر دوجول ينشر صورة مع زوجته نسليهان أتاجول وابنهما عزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الممثل التركي قادر دوجول ستورى من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام تجمعه بـ زوجته الممثلة التركية نسليهان أتاجول دوجول وابنهما "عزيز"، وكتب عليها عزيز ابني، مرحبًا بك".



قادر ونيلسهان وابنهما عزيز

وكانت قد كشفت أتاجول دوجول عن خبر حملها من زوجها دوجول من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت على صورتها وهى تشكف عن حملها قائلة: "دعونا نستمتع بهذه السعادة لفترة أطول، لكننا نود أن نبقيها خاصة، وهذا كان حقنا بالطبع، وباختصار؛ نحن سعداء، راضون وبصحة جيدة، لا يوجد شيء أكثر بهجة وإثارة من اقتراب موعد ولادة طفل صغير".

التقى الثنائى أثناء تصوير مسلسل فاتح حربية "Fatih Harbiye" عام 2013، وشاركا الخبر بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى الثامنة لزواجهما، ونشرت أتاجول صورة لها وهي ترتدي فستان مرجانيًا فضفاضًا، وأظهرت بطنها المتنامي على كرسي استلقاء للتشمس.

لم تكشف أتاجول عن الموعد المتوقع لولادة الطفل، ولكن معظم النساء لا يعلنّ عن حملهن حتى انتهاء الثلث الأول من الحمل (أي الأشهر الثلاثة الأولى)، وهذا يعني أن الممثلة قد تكون في الشهر الثالث إلى السادس من الحمل، مما يعني أن الطفل قد يولد في أي وقت بين أواخر أكتوبر 2024 والأشهر الأولى من عام 2025، وفقا للتقرير الذى نشر على أحدى المواقع العالمية.