شكرا لقرائتكم خبر عن إفلاس صانع سلسلة أفلام ماتريكس العالمية وسط معركة قضائية مع شركة "وارنر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إنتاج سلسلتى أفلام "ماتريكس"The Matrix و"أوشن" Ocean's ، إفلاسها فى الولايات المتحدة، وسط معركة قانونية طويلة الأمد مع شركة "وارنر براذرز ديسكفرى"، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرج الامريكية اليوم.

وكانت شركة "فيلاج رود شو بيكتشرز Village Roadshow Entertainment Group" التي تتخذ من الولايات المتحدة وأستراليا مقرًا لها، قد عانت من الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، بخلاف إضراب كتّاب هوليوود عام 2023، الذي أدى إلى تأخير إنتاج الأفلام، لكن مشاكل السيولة التي تعاني منها تنبع بشكل رئيسي من عملية تحكيم جارية مع شريكها القديم شركة "وارنر".

وفي عام 2022، رفعت شركة "فيلاج رود شو " دعوى تحكيم بشأن عرض فيلم The Matrix Resurrections ، أحدث أجزاء سلسلة الأفلام، على منصة البث HBO Max، مما حرم الشركة من عائدات دور العرض.

كما قامت باتهام شركة وارنر برذرز بـ"منعها من حقوقها في المشاركة في ملكية وتمويل" أجزاء جديدة من الأفلام التي طورتها في البداية، وفقًا لما ذكرته في الدعوى.

وتأسست الشركة عام 1997 ، وأنتجت وأصدرت أكثر من مائة فيلم.

وحصل فيلم "ماتريكس" على جوائز أوسكار لأفضل مونتاج سينمائي، وأفضل مونتاج صوتي، ومؤثرات صوتية.. وحصل أيضًا على جائزة Saturn Award لأفضل فيلم للخيال العلمي، وأفضل إخراج، وجائزة BAFTA Award لأفضل صوت، وأفضل إنجاز في مجال المؤثرات البصرية الخاصة؛ بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل تصوير سينمائي، وأفضل إنتاج.