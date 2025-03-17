شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 3.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الثالثة من مسلسل عايشة الدور للنجمة دنيا سمير غانم مساء اليوم الإثنين على قناة ON الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحًا والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة ON دراما الساعة 7.30 مساءً والإعادة 3 صباحًا والساعة 9 صباحا والساعة 3 ظهرًا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، فدوى عابد، ليلى عز العرب، أميرة أديب، أحمد عصام السيد، فرح عزت، أحمد فاضل، ريتال عبد العزيز، سليم مصطفى، عبد الرحمن ظاظا، محمود الليثى أمجد الحجار، جويا أحمد، محمد مغاورى، ماجد القلعى، ريم رأفت، وظهور خاص للفنانين عمرو الشناوى، رحاب الجمل، زهرة سامى والعمل من تأليف كريم يوسف، أحمد الجندى، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسى عكيلة وإخراج أحمد الجندى وإنتاج محمد أحمد السبكى.

قصة مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور تدور قصته حول عايشة سيدة مطلقة وهى أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالجدعنة وخدمة كل من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلا من بنت أختها، فتعيش عايشة حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية.. وشابة مرحة منطلقة فى الحياة مع شباب الجامعة فتتغير حياتها 180 درجة.

دنيا سمير غانم قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

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