شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17.. هل يعترف فارس وليل بحبهما لبعضهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور ومتابعو مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، عرض الحلقة السابعة عشرة من العمل مساء اليوم الإثنين، خاصة بعدما انتهت أحداث الحلقة الماضية السادسة عشرة بنهاية مثيرة ومشوقة، في ظل تطور علاقة ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمى) حيث ينتظر الجمهور اعتراف أي منهما بحبه للآخر أو حتى يعترف الثنائى سوياً فهل تشهد حلقة اليوم هذا الاعتراف أم سيتأجل إلى الحلقات المقبلة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

وشهدت علاقة ليل وفارس (كريم فهمى) - شقيق طليقها يوسف (خالد سليم – تطوراً ملحوظاً، حيث كشفت الحلقة السابقة عن بوادر قصة حب بينهما، وظهر ذلك بعدما اصطحبت ليل بناتها ومعهما آدم ابن فارس، إلى الملاهى للفسحة، وحضر فارس بعد ذلك إلى الملاهى للاطمئنان على ابنه، يظهر فارس أمام ليل بخوفه من الأماكن العالية ليكون محرج طوال الوقت أمام ليل.

وساهمت الفسحة في الملاهى باقتراب فارس وليل أكثر من بعضهما وظهر ذلك من خلال نظراتهما إلى بعضهما، وبدا أن الثنائي يتبادلان مشاعر الحب تجاه بعضهما، خاصة أن نهاية الحلقة أكدت ذلك بعدما قال فارس لـ ليل هو في ايه؟، لترد ليل هو في ايه انت، ويجيب فارس أنا مش عارف، ويعود فارس ويقول لما تعرفى ابقى قولى لى ولا أقولك ما اتقولش وسط نظرات إعجاب من الطرفين.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف ليل، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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