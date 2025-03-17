أحمد إيراج يشارك جمهوره صورًا من كواليس سدف وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 02:53 مساءً - شارك الفنان أحمد إيراج جمهوره ومتابعيه صورًا من كواليس مسلسل "سدف"، التي جمعته مع الفنانة بثينة الرئيسي، غدير السبتي، حسين المهدي، وخالد العجيرب. وعلق أحمد إيراج على الصور التي نشرها وكتب "في عز الأزمة التي يعيشها"فايز" وزوجته "أماني"، العم "فهد" وزوجته "تهاني"، شنو ممكن يسوون لهم علشان يساعدونهم؟ مسلسل "سدف".

مسلسل "سدف"

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" هو مسلسل تقع أحداثه في سبعينيات القرن الماضي، حين يبدأ المحقق "شاهين" في التحقيق حول سلسلة اختفاءات غامضة لنساء، ويكون الدليل الوحيد صوراً فوتوغرافية التُقطت لهن لحظة الاختفاء، وتكشف التحقيقات عن أسرار غامضة، وأشخاص غير متوقعين توجه نحوهم أصابع الاتهام وتتوالى الأحداث.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد أنور محمد، ومن بطولة كلٍ من الفنان عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، بثينة الرئيسي، أحمد إيراج، عبدالله بهمن، غدير السبتي، خالد العجيرب، في الشرقاوي، ناصر عباس، فهد باسم، صمود المؤمن، نور محمود، عباس خليفي، زمن عبدالله، أحمد السعدون، حنين حامد، حسن إبراهيم، سليمان المعيني، وشوق بنت عبدالله.

عمل مسرحي لأحمد إيراج في العيد

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آخر عمل عُرض لأحمد إيراج

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سيقدم الفنانخلال عيد الفطر مسرحية "المديـنة الترفيهية" وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، و ﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لمحمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍ من الفنان بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبدالله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل عُرض للفنانخلال الفترة الماضية هو مسلسل بعنوان "مناير وأربع جناين" من بطولة الفنانة نور الدليمي، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، روان العلي، سميرة الوهيبي، حسن عبدال، زينب يوسف، فيصل المزعل، غرور، غادة الكندري، وأسرار دهراب، بالإضافة إلى آخرين.

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