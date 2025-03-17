كيف احتفلت رانيا شهاب بيوم ميلادها وماهي أبرز أعمالها بالموسم الرمضاني 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 02:53 مساءً - احتفلت الفنانة رانيا شهاب بيوم ميلادها بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لها مع دمية دب كبير وعلقت وكتبت: "عيد ميلادي 16/3"، وقد تفاعل معها متابعوها وهنأوها بيوم ميلادها وتنموا لها عمرًا مديدًا وصحة وتحقيق أمنياتها.

أعمال رانيا شهاب بالموسم الرمضاني

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اشتركت الفنانة رانيا شهاب بالموسم الرمضاني 2025 بعملين الأول هو مسلسل "المسار" الذي تدور أحداثه حول عائلة تواجه مجموعة من التحديات والمشاكل، لتوأمين متطابقين، يموت أحدهما خلال لقاء ومواجهة أثناء خلاف بينهما، فتثار الشكوك حول مَن منهما له مصلحة بقتل الآخر، والعيش باسمه ومكانه، في بيئة مختلفة عنه تمامًا وتتوالى الأحداث وهو من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد العنزي وبدر الجزاف، ومن بطولة كل من الفنان محمد المنصور، حسين المنصور، سوزان نجم الدين، سماح، خالد البريكي، فيصل العميري، عبدالله الرميان، غرور صفر، شملان العميري، أحمد بن حسين، رانيا شهاب، بدر المنصور، سمية رضا، شذى سبت، وجنان راشد.

والعمل الثاني مسلسل "من الأحد إلى الخميس"، تدور أحداثه حول ثلاث قصص إجتماعية تجتمع كلها تحت ثوب الجريمة، فقصة ترتكب "مها" فيها جريمة بغير قصد دفاعًا عن زوجها وتسعى لإخفاء الجريمة، وأخرى شخص مجهول الوالدين يخدع" فاطمة" بأنه تاجر غني حتى يتزوجها، والثالثة أحد مشاهير السوشال ميديا يستغل فتاة ليكسب من خلالها أموالاً طائلة من عمله بشبكة تتاجر بالأعضاء، وتتوالى أحداث العمل بين التشويق والمغامرة والجريمة.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي دوحان، ومن بطولة الفنانة فوز الشطي، محمد الدوسري، إيمان فيصل، شهد سلمان، رانيا شهاب، خيرية أبو لبن، محمد جمال الشطي، ورندا حجاج.

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